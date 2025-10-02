15-Jähriger nach Haus-Explosion in Daaden weiter im Krankenhaus

0
Das Wohn- und Geschäftshaus lag nach der Explosion in Trümmern. (Archivbild)Thomas Frey/dpa

DAADEN – Nach der Explosion eines Wohn- und Geschäftshauses in Daaden im Westerwald (Landkreis Altenkirchen) ist der 15-jährige Verletzte weiterhin im Krankenhaus.

Er befinde sich in unverändert kritischem Zustand, in akuter Lebensgefahr schwebe er aber nicht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Ursachenforschung nach der Explosion dauert derweil an. Die Polizei ermittelt. Möglicherweise hatten nach ihren Angaben Glasfaser-Bauarbeiten für den Gasaustritt und die Explosion gesorgt. Ob eine strafrechtliche Relevanz vorliege, müsse noch geklärt werden, so der Sprecher.

Am vergangenen Donnerstag war das Haus durch eine Explosion vollständig zerstört worden. Insgesamt acht Menschen wurden verletzt, darunter der 15-Jährige sowie Arbeiter, die vor Ort waren. Zwischenzeitlich war die Gasversorgung im gesamten Stadtgebiet unterbrochen.

Vorheriger ArtikelDFB-Aktionstag: Sportlicher Höhepunkt für die Klasse 6d des Gymnasiums Hermeskeil
Nächster ArtikelFliegendes Weihnachtsgebäck: Dieb wirft Christstollen auf Ladendetektiv und flüchtet

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.