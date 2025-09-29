Von Fahrbahn abgekommen: 30-Jährige überschlägt sich auf B50 – Krankenhaus

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

BINSFELD. Am 28.9.2025, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Wittlich-Land die Bundesstraße 50 von Binsfeld in Fahrtrichtung Niederkail. Hier verlor sie aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Nachdem das Fahrzeug ins Schleudern geraten war, überschlug sich dieses. Die junge Fahrzeugführerin wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B50 kurzzeitig voll gesperrt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

