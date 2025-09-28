Geisterfahrerin sorgt für Gefahr auf der A60: Polizei sucht Zeugen!

0
Schild "Stop Falsch" gegen Falschfahrer auf der Autobahn
Foto: dpa / Symbolbild

PRÜM/A60 – Am Sonntag, den 28. September 2025, gegen 15:40 Uhr, wurde ein roter PKW als Falschfahrer auf der A60 in Fahrtrichtung Prüm gemeldet.

Hierbei befuhr der PKW die falsche Richtungsfahrbahn in Richtung Prüm. Durch vorausschauendes Fahren der anderen Verkehrsteilnehmer, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall.

Das Fahrzeug, sowie die Fahrzeugführerin, konnten anschließend im Bereich der B51 durch Kräfte der Polizeiinspektion Prüm und der Bundespolizei gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Die Polizei Prüm bittet nun Zeugen, die durch das Fahren der Falschfahrerin gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.

Vorheriger ArtikelWitzige Wortgefechte: Blau-Weiß Ehrang spielt „Das Erbe von Fräulein Seifer“

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.