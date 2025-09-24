Mosel: Fahrgastschiff kracht gegen Brückenpfeiler

TREIS-KARDEN – Am heutigen Mittwoch, dem 24. September 2025, ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Mosel bei Treis-Karden. Ein Fahrgastkabinenschiff kollidierte mit einem Brückenpfeiler.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen

Der Schiffsführer beabsichtigte, den mittleren von drei Brückenbögen zu durchfahren, geriet jedoch während der Durchfahrt in Richtung des rechten Moselufers und kollidierte mit dem dort befindlichen Brückenpfeiler.

Durch die Kollision wurde die Reling am Oberdeck auf mehreren Metern beschädigt. Das Mauerwerk der Brücke wurde minimal in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise blieben die Personen an Bord unverletzt. Die Brücke ist weiterhin befahrbar.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben der Wasserschutzpolizei Koblenz waren auch Kräfte der Polizeiinspektion Cochem, der Straßenmeisterei und des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes im Einsatz.