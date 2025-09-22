„Kein Mehrwert, hoher Aufwand“ – Stadt Trier lehnt Bezahlkarte für Asylbewerber ab

TRIER. Die Stadt Trier wird keine Bezahlkarte für Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einführen. Das stellte Bürgermeisterin Elvira Garbes (parteilos) nun in einer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Demokraten im Stadtrat klar.

Begründung: Aufwand größer als Nutzen

Nach Angaben der Bürgermeisterin wäre die Einführung mit einem hohen personellen und bürokratischen Aufwandverbunden, ohne dass es für die Stadt oder die Betroffenen einen messbaren Nutzen gebe. Die Leistungsempfänger verfügten „in der Regel bereits über ein Girokonto“, erklärte Garbes. Eine zusätzliche Bezahlkarte biete daher „keinen echten Mehrwert“.

Probleme im Sozialamt befürchtet

Besonders das ohnehin stark belastete Sozialamt der Stadt würde nach Ansicht der Verwaltung durch die Rolle als Hauptadministrator zusätzlich belastet. Vor allem bei der Bearbeitung von Einzelfällen, Aufstockern oder Bedarfsgemeinschaften entstünde erheblicher Mehraufwand, da zusätzliche Berechnungen notwendig wären. Mehr News aus Trier

Technische Schwierigkeiten

Darüber hinaus verweist die Stadt auf technische Probleme: Die nötigen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Verwaltungssystemen seien bislang nicht vorhanden. Auch das Land Rheinland-Pfalz, das die Bezahlkarte seit Anfang 2025 schrittweise eingeführt hat, kämpfe demnach noch mit praktischen Hürden.

Hintergrund

Die Bezahlkarte soll eigentlich für mehr Transparenz sorgen und die Bargeldauszahlung an Geflüchtete ersetzen. Mehrere Bundesländer und Kommunen in Deutschland testen derzeit entsprechende Modelle. In Trier sieht man jedoch derzeit keine Vorteile, sondern vor allem neue Belastungen.