Prozess in Trier: Kupferkabel im Wert von über 120.000 Euro aus Solarparks gestohlen

0
Geld aus dem Förderprogramm KIPKI kann zum Beispiel in Photovoltaik-Anlagen fließen. Foto: Sven Hoppe / dpa / Archiv

TRIER. Am 29. September 2025 beginnt vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen schweren Bandendiebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 34-jährigen Angeklagten zur Last, zwischen April 2023 und Juni 2023 als Mitglied einer Bande in sieben Fällen in Solarparks eingebrochen zu sein, um dort Kupferkabel zu entwenden. Die Tatorte befanden sich in Niersbach, Oberdreis, Beilingen, Kröv, Idenheim und Kempfeld. Bei den dem Angeklagten zur Last gelegten Taten wurden Gegenstände im Wert von ca. 121.000,- Euro entwendet.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft und ist vorbestraft. (Quelle: Landgericht Trier)

Vorheriger ArtikelRLP übernimmt Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz – Modernisierung von Staat und Verwaltung
Nächster ArtikelNeuer Mobilfunkpakt: Verschwinden jetzt die „weißen Flecken“ in RLP?

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.