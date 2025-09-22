Prozess in Trier: Kupferkabel im Wert von über 120.000 Euro aus Solarparks gestohlen

TRIER. Am 29. September 2025 beginnt vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen schweren Bandendiebstahls.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 34-jährigen Angeklagten zur Last, zwischen April 2023 und Juni 2023 als Mitglied einer Bande in sieben Fällen in Solarparks eingebrochen zu sein, um dort Kupferkabel zu entwenden. Die Tatorte befanden sich in Niersbach, Oberdreis, Beilingen, Kröv, Idenheim und Kempfeld. Bei den dem Angeklagten zur Last gelegten Taten wurden Gegenstände im Wert von ca. 121.000,- Euro entwendet.

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft und ist vorbestraft. (Quelle: Landgericht Trier)