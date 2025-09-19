Region: Warmes Spätsommer-Wetter am Wochenende – herbstlicher Wochenstart

Zunächst Sonne und fast 31 Grad, dann Regen und maximal 22 Grad: Der Wetterdienst erwartet ein Wochenende mit Wetterwechsel in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

OFFENBACH. Das Wochenende startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland hochsommerlich und endet herbstlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Samstag mit Temperaturen um 30 Grad, bevor es zum Wetterwechsel kommt.

Bereits am Freitag klettern die Thermometer knapp 30 Grad: Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 27 bis zu 29 Grad. Nach einigem Nebel bleibt es trocken und die Sonne scheint in vielen Regionen. Die Nacht auf Samstag bleibt trocken. Örtlich bildet sich erneut Nebel und es kühlt auf 16 bis 10 Grad ab.

Temperatursturz am Sonntag

Am Samstag klopft der Hochsommer noch einmal an. Neben wenigen Wolken scheint fast überall ganztägig die Sonne, dazu wird es warm: Der Wetterdienst erwartet maximal 27 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten im Süden. Nur im Eifelraum können ab dem Nachmittag einige Wolken aufziehen und auch Schauer sind möglich.

Am Sonntag folgt dann der Wetterwechsel: viele Wolken, Regen Gewitter und Höchstwerte von 16 Grad in der Eifel bis 22 Grad am Oberrhein. Auch die neue Woche startet grau und nass. Dann wird es vermutlich auch noch kühler. (Quelle: dpa)