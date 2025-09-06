Westerwald: Gerd-Ulrich S. (64) vermisst – möglicherweise psychische Ausnahmesituation

STEINEN/WESTERWALD. Seit dem gestrigen Freitag, den 5.9.2025, wird der 64-jährige Gerd-Ulrich Steinebach aus Steinen bei Selters im Westerwald vermisst. Der Vermisste ist mit einem grauen SUV, BMW X3, amtliches Kennzeichen WW-GP 85, unterwegs.

Möglicherweise hat der Vermisste das o.g. Fahrzeug aber auch zwischenzeitlich abgestellt und ist anderweitig unterwegs. Es besteht Grund zur Annahme, dass sich der Vermisste in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und medizinischer Hilfe bedarf. Eine Gefahr für Dritte geht von ihm nicht aus.

Der Vermisste soll dunkelblaue Schlappen (Crocs), eine dunkelblaue Jeans, ein hellblaues T-Shirt und eine blaue Jacke tragen. Bereits am Abend des 5.9.2025 wurden bis in die Nacht hinein umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, wobei Kräfte der Polizei, der Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch bisher erfolglos. Derzeit kann jedoch auch nicht (mehr) ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste weiter entfernt vom Wohnort überregional aufhält oder fortbewegt.

Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 02602/9226-0 bei der Polizeiinspektion Montabaur oder bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)