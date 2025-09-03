Hunsrück: Überholmanöver führt zu Sturz – Biker bei Crash auf der B269 verletzt

MORBACH – Am Mittwoch, dem 03. September 2025, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B269 zwischen Morbach und Gonzerath. Ein Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Unfallhergang noch unklar

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhren zwei Transporter und zwei Motorräder in Kolonne die B269. Der zweite Transporter setzte zu einem Überholvorgang an. Ein Motorradfahrer beabsichtigte ebenfalls zu überholen. Hierbei kam er nach links in den Grünstreifen und stürzte.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden im vierstelligen Bereich. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06533/93740.