Fernis präsentiert neue Strafverfolgungsstatistik – Fortsetzung der Trends von 2023?

Verurteilungen wegen Gewaltdelikten und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung nahmen 2023 zu. Hält diese Entwicklung an? Was die Gerichte beschäftigt hat, stellt nun der Justizminister vor.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Philipp Fernis (FDP). Foto: dpa

MAINZ. Die aktuelle Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2024 stellt der rheinland-pfälzische Justizminister Philipp Fernis (FDP) am Montag (11.00 Uhr) in Mainz vor. Für Fernis ist es die erste Pressekonferenz als Justizminister, er war im April als Nachfolger des gestorbenen Herbert Mertin ernannt worden.

2023 waren in Rheinland-Pfalz wegen Gewaltdelikten und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung mehr Menschen als im Jahr davor verurteilt worden, das Plus betrug damals sieben Prozent. Auch mehr Jugendliche wurden verurteilt. Ob sich diese Trends im vergangenen Jahr fortgesetzt haben, darüber wird Fernis berichten. (Quelle: dpa)

