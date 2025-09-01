Sperrfläche und Mittellinie überfahren: Gefährliches Überholmanöver auf der A60

Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

WINTERSPELT. Am 29.8.2025, um 15.33 Uhr, kam es auf der A60 in Höhe Winterspelt in Fahrtrichtung Prüm zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen LKW, wodurch ein anderer LKW stark abbremsen musste. Beim Überholvorgang wurde die Sperrfläche sowie die durchgehende Mittellinie überfahren.

Hierbei geriet das Fahrzeug auch kurzzeitig auf die Gegenspur, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der LKW setzte anschließend seine Fahrt fort. Der Fahrer konnte durch die verständigte Polizei im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die gefährdeten Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden (Telefonnummer: 06551/942-0). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

