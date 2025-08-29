Trier: Arbeiten am Versorgungsnetz – Vollsperrung in der Hornstraße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, wird aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz die Hornstraße ab Montag, 1. September bis voraussichtlich Freitag, 19. September 2025 zwischen der Kreuzung zur Eurener Straße bei der Hausnummer 4 bis zur Kreuzung Markusstraße vollgesperrt.

Der Verkehr wird über die Eurener Straße umgeleitet. Aus der Fahrtrichtung Eurener Straße/Markusstraße kommend, ist die Zufahrt bis zur Hohensteinstraße für Anlieger frei.

Die Bushaltestelle Hohensteinstraße entfällt für den Zeitraum der Baumaßnahme. Fahrgäste werden gebeten alternativ die Haltestelle Trierweilerweg zu nutzen.

Die Busse der Linie 2 fahren in Richtung Zewen bis zur Haltestelle Steinsweg ihre gewohnte Route und werden anschließen über die Rampe in der Eurener Straße zur Haltestelle Trierweilerweg geführt.

Die Bussse der Linie 80 in Richtung Hohensteinstraße enden an der Haltestelle Steinsweg.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der Technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantwortet das Team im Stadtbuscenter in der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717273.