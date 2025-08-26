RLP: Regionalbahn möglicherweise beschossen – drei Fensterscheiben beschädigt

BAD BODENDORF. Am 22.8.2025, gegen 10.30 Uhr, kam es zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke Ahrbrück – Remagen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf im Ahrtal.

Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Der Aufschlagpunkt könnte dabei auch von einem Projektil stammen. Das Glas wurde nicht durchschlagen.

Personen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf sowie Reisende der Regionalbahn, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 zu melden. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)