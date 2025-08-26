RLP: Regionalbahn möglicherweise beschossen – drei Fensterscheiben beschädigt

0
Foto: Friso Gentsch / dpa

BAD BODENDORF. Am 22.8.2025, gegen 10.30 Uhr, kam es zu einem möglichen Beschuss einer Regionalbahn (RB 10861) auf der Bahnstrecke Ahrbrück – Remagen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf im Ahrtal.

Im Zuge der Ermittlungen wurden an drei Fensterscheiben Beschädigungen festgestellt. Der Aufschlagpunkt könnte dabei auch von einem Projektil stammen. Das Glas wurde nicht durchschlagen.

Personen im Bereich der Ortschaft Bad Bodendorf sowie Reisende der Regionalbahn, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 zu melden. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)

Vorheriger ArtikelSaarland: Bandendiebstahl in Wasgau-Markt – Polizei fahndet mit Fotos

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.