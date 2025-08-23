Parteitag in Idar-Oberstein: Wichtige Personalentscheidungen bei der Landes-SPD

Neben den Wahlen wird es bei dem Treffen in Idar-Oberstein auch darum gehen, sich auf den nahenden Landtagswahlkampf einzustimmen.

IDAR-OBERSTEIN. Wahl der Landesspitze, Wahl eines neuen Generalsekretärs: Auf dem Parteitag der rheinland-pfälzischen SPD am heutigen Samstag (ab 10 Uhr) in Idar-Oberstein stehen sieben Monate vor der Landtagswahl wichtige Personalentscheidungen an.

Die Wiederwahl der Landesvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler gilt als sicher, auch die drei Vize-Vorsitzenden, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Finanzministerin Doris Ahnen und Bildungsminister Sven Teuber, wollen sich erneut zur Wahl stellen und dürften Teil des Vorstandes bleiben.

Eine Veränderung wird es dagegen auf dem Posten des Generalsekretärs geben, weil Marc Ruland nicht mehr antritt. Sein Nachfolger soll der 44-jährige Gregory Scholz werden. (Quelle: dpa)