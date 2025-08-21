Bernkastel-Kues: Mann mit schweren Kopfverletzungen auf Straße gefunden

0
Foto: Bernd Weißbrod / dpa / Symbolbild

BERNKASTEL-KUES. Am Montag, 18.8.2025, wurde gegen 5.15 Uhr ein verletzter Mann in hilfloser Lage und nicht ansprechbar auf dem Gehweg liegend in der Brüningstraße in Bernkastel-Kues in Höhe des Getränkemarktes Schmittgen gefunden. Aufgrund von Kopfverletzungen wurde der 38-jährige Mann durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verletzungen haben sich dort als schwerwiegend erwiesen, so dass die Polizei zur Aufklärung des Sachverhalts Zeugen sucht, denen der Mann am Montag in den frühen Morgenstunden in der Brüningstraße oder im näheren Umfeld aufgefallen ist. Der obdachlose Verletzte ist in der Vergangenheit häufiger wegen Hilflosigkeit bzw. auffälligem Verhalten im Stadtgebiet Bernkastel-Kues in Erscheinung getreten. Hinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

