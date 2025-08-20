Update: Rundballen-Brand bei Dreis – Noch immer Rauchenwicklung und Geruchsbelästigung

Foto: Feuerwehr Verbandsgemeinde Wittlich-Land

DREIS. Wie von lokalo.de berichtet, kam es in der zurückliegenden Nacht auf der Gemarkung von Dreis zu einem großen Feuerwehreinsatz. Grund war der Brand von knapp 100 Rundballen zwischen einem Wirtschaftsweg auf der Gemarkung Dreis und der L141.

Foto: THW Bitburg

Die Rundballen wurden durch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk großflächig auseinandergezogen und punktuell abgelöscht. Aktuell wird das restliche Heu kontrolliert abbrennen gelassen.

Foto: THW Bitburg

Aktuell kommt es nach wie vor zu einer Rauchenwicklung und Geruchsbelästigung. (Quelle: Feuerwehr Verbandsgemeinde Wittlich-Land)

