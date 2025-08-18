RLP: Drei Saunagänger bei Verpuffung schwer verletzt

GEROLSHEIM – Bei einer Verpuffung in einer privaten Sauna im pfälzischen Gerolsheim im Landkreis Bad Dürkheim sind drei Männer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend zu dem Unglück. Die Männer im Alter von 31, 34 und 38 Jahren hätten Verletzungen erlitten, die nicht lebensgefährlich waren.

Sie wurden den Angaben zufolge aber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Warum es zu der Verpuffung kam, ist bislang unklar. Die mobile Sauna stand in einem Gartengrundstück, wie es hieß.