RLP: Drei Saunagänger bei Verpuffung schwer verletzt

0
Foto: Freiwillige Feuerwehr Gerolsheim

GEROLSHEIM – Bei einer Verpuffung in einer privaten Sauna im pfälzischen Gerolsheim im Landkreis Bad Dürkheim sind drei Männer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagabend zu dem Unglück. Die Männer im Alter von 31, 34 und 38 Jahren hätten Verletzungen erlitten, die nicht lebensgefährlich waren.

Sie wurden den Angaben zufolge aber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht. Warum es zu der Verpuffung kam, ist bislang unklar. Die mobile Sauna stand in einem Gartengrundstück, wie es hieß.

Vorheriger ArtikelJVA Wittlich erhält Preis der Bundesarbeitsgruppe Suizidprävention
Nächster ArtikelGymnasium Konz begrüßt 158 neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.