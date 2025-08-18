++ Saarland: Sophie Marie K. (12) wird vermisst – Notsituation möglich ++

0
Foto: Polizeiinspektion Völklingen

VÖLKLINGEN. Seit dem 17.8.2025 ist das 12-jährige Kind Sophie Marie Kleinhans aus ihrem elterlichen Zuhause in Völklingen abgängig. Eine Notsituation aber auch ein möglicher Aufenthalt in einem anderen Bundesland bzw. dem Ausland kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung: 155-160 cm groß, normale Statur, dunkelblondes langes Haar. Bei Antreffen der Person oder bei Hinweisen zum Aufenthalt der Person bitte Kontaktaufnahme mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder der PI Völklingen (Telefon: 06898-2020). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)

Vorheriger ArtikelHermeskeiler Gymnasiastinnen spielen bei deutsch-französischem Theaterprojekt mit
Nächster ArtikelVulkaneifel: Feuerwehren löschen Vegetationsbrand – Radlader im Einsatz

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.