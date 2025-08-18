++ Saarland: Sophie Marie K. (12) wird vermisst – Notsituation möglich ++

VÖLKLINGEN. Seit dem 17.8.2025 ist das 12-jährige Kind Sophie Marie Kleinhans aus ihrem elterlichen Zuhause in Völklingen abgängig. Eine Notsituation aber auch ein möglicher Aufenthalt in einem anderen Bundesland bzw. dem Ausland kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Personenbeschreibung: 155-160 cm groß, normale Statur, dunkelblondes langes Haar. Bei Antreffen der Person oder bei Hinweisen zum Aufenthalt der Person bitte Kontaktaufnahme mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder der PI Völklingen (Telefon: 06898-2020). (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)