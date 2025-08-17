Schwimmer mitten in der Nacht aus Fluß gerettet

MAINZ – Mitten in der Nacht ist ein Schwimmer aus dem Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden gerettet worden.

Der Schwimmer habe in der Dunkelheit die Orientierung verloren, dann hätten ihn die Kräfte verlassen, teilte die Feuerwehr in Mainz mit. Nachdem er um Hilfe gerufen hatte, wurden Rettungskräfte auf beiden Seiten des Rheins alarmiert. Die Wasserschutzpolizei, Helfer der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie die Feuerwehren aus Mainz und Wiesbaden eilten herbei.

Der Schwimmer konnte schließlich auf Höhe des Mainzer Kaisertores aus dem Fluss geborgen werden, er blieb den Angaben zufolge unverletzt. Allerdings kommen auf ihn nun Kosten für den Einsatz zu – und an dem waren laut Feuerwehr insgesamt immerhin 32 Kräfte beteiligt.