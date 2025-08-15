RLP: 16-Jähriger beim Überqueren von Straße angefahren – Krankenhaus

BETZDORF. Ein 16-jähriger Fußgänger ging am 14.8.2025 gegen 12 Uhr mittags die Tiergartenstraße in Betzdorf entlang in Richtung Steinerother Straße. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung.

Unmittelbar vor dem herannahenden PKW kreuzte der 16-Jährige die Fahrbahn und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)