RLP: 16-Jähriger beim Überqueren von Straße angefahren – Krankenhaus

0
Foto: pixabay/Symbolbild

BETZDORF. Ein 16-jähriger Fußgänger ging am 14.8.2025 gegen 12 Uhr mittags die Tiergartenstraße in Betzdorf entlang in Richtung Steinerother Straße. Gleichzeitig fuhr ein 74-jähriger Skoda-Fahrer mit seinem PKW in dieselbe Richtung.

Unmittelbar vor dem herannahenden PKW kreuzte der 16-Jährige die Fahrbahn und wurde dabei seitlich von dem Fahrzeug erfasst. Der Jugendliche erlitt hierdurch leichte Verletzungen, und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)

Vorheriger ArtikelKrankenkasse: Viele Kranken-Tage bei Pflege- und Erziehungsberufen in RLP
Nächster ArtikelDeutscher Arbeitsmarkt: Kaum zusätzliche Jobs entstanden – weniger Industrie-Arbeitsplätze

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.