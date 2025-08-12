Geisterfahrt mit dem E-Bike! 20-Jährige brettert über die Autobahn

FRANKENTHAL. Ungewöhnlicher Einsatz für die Polize: Eine 20-jährige Frau ist mit einem E-Bike auf der A61 bei Frankenthal unterwegs gewesen – und das entgegen der Fahrtrichtung.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die junge Frau am Montagmorgen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Koblenz – allerdings auf der Spur für den Gegenverkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten die Radfahrerin, woraufhin gleich zwei Polizeistreifen zum Einsatzort eilten.

Polizei stoppt Geisterfahrerin am Autobahnkreuz

Die Beamten konnten die Frau schließlich auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankenthal anhalten und von der Fahrbahn bringen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu keiner konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer.

Hintergründe noch unklar

Warum die 20-Jährige auf der Autobahn und in falscher Richtung unterwegs war, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht jedoch: Radfahren auf Autobahnen ist in Deutschland streng verboten – und birgt erhebliches Unfallrisiko.