Berlin. Politprominenz trifft Fernsehstar: Aus den Freundeskreisen von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52) und TV-Moderator Jörg Pilawa (59) ist bestätigt worden, dass die beiden privat gemeinsame Wege gehen.

Kennengelernt haben sich Klöckner und Pilawa laut übereinstimmenden Berichten bei einem Fest in Guldental, dem Heimatort der CDU-Politikerin. Freunde stellten die beiden einander vor – seitdem sollen sie regelmäßig Zeit miteinander verbringen. Auch gemeinsame Auftritte im ländlichen Wahlkreis Bad Kreuznach sind bekannt, und die Familien kennen sich bereits.

Privates bleibt privat



Auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) betonten Klöckner und Pilawa den Schutz ihrer Privatsphäre und erklärten, dass sie keine Interviews oder Statements zu ihrer Beziehung geben werden.

Politische Karriere von Julia Klöckner



Klöckner wurde im März 2025 zur Bundestagspräsidentin gewählt und ist damit die vierte Frau in diesem Amt. Zuvor war sie von 2018 bis 2021 Bundeslandwirtschaftsministerin unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und anschließend wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion. Zudem war sie Bundesschatzmeisterin der CDU und zuvor zehn Jahre lang stellvertretende Bundesvorsitzende. Als CDU-Landesvorsitzende trat sie 2011 und 2016 in Rheinland-Pfalz gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer an, konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

Jörg Pilawa – Erfolgsmoderator mit TV-Geschichte



Jörg Pilawa zählt zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Aktuell bereitet er für Sat.1 eine neue Staffel der Quizshow „Das 1%-Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ vor. Seine TV-Karriere umfasst zahlreiche Formate, darunter „NDR Talk Show“, „Frag doch mal die Maus“, „Rette die Million“ und „Herzblatt“. Auch als Schauspieler trat er in Produktionen wie „Großstadtrevier“ und „Tatort“ auf. Für seine Arbeit wurde er mit der „Goldenen Kamera“ ausgezeichnet.

(mit dpa)