Luxemburg: Fahrten in Schlangenlinien – Verfolgungsjagd – Polizist angefahren

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntag und den heutigen Montag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Fahrten unter Alkohol und Betäubungsmitteln sowie einen Diebstahl unter Anwendung von Gewalt.

Am Morgen des 3.8.2025 wurde der Polizei auf der N15 in Heiderscheid ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien in Richtung Feulen fuhr und dabei mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später antreffen. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 4.8.2025 wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug in Pétange aufmerksam, das von der Rue de l’Église in Richtung Route de Luxembourg mit ausgeschalteten Lichtern und in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten forderten den Fahrer daraufhin mittels deutlicher Haltezeichen auf anzuhalten. Er fuhr allerdings mit überhöhter Geschwindigkeit weiter, so dass die Beamten die Verfolgung aufnahmen. In Höhe der Route de Longwy stieß er dabei gegen ein stationniertes Fahrzeug und fuhr mit gefährlicher Fahrweise in Richtung Rodange weiter. Auf dem CR176 blieb das Fahrzeug kurz stehen, woraufhin sich die Beamten zu diesem begaben. Der Fahrer setzte wieder an und fuhr dabei einem Beamten über den Fuß. Letzterer wurde dabei verletzt. In der Rue de Lasauvage stieß er schließlich erneut gegen ein stationiertes Fahrzeug und kam zum Stillstand. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Zudem verlief der Drogentest vor Ort positiv. Protokoll wurde erstellt.

In den frühen Morgenstunden des 4.8.2025 wurden Polizeibeamte in der Rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt auf ein Fahrzeug aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufmerksam. Dieses wurde kurz darauf in der Rue du Cimetière gestoppt. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der Nacht zum 4.8.2025 wurde ein Diebstahl in der Rue de Strasbourg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen nach wurde ein Mann von einem weiteren Mann angesprochen und um Geld gebeten. Als er dem nicht nachkam, entriss ihm der Täter die Tasche und flüchtete. Ermittlungen wurden diesbezüglich eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)