Luxemburg: Serien-Einbrecher mit Hubschrauber verfolgt und festgenommen – Einer minderjährig!

HELLANGE/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am heutigen Freitag, 01.08.2025, gegen 07.45 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in Um Buergbierg in Hellange gemeldet.

Den ersten Informationen zufolge hatten sich zwei Täter über ein Fenster Zugang zum Inneren des Hauses verschafft und dieses durchwühlt. Dabei wurden sie von den Bewohnern überrascht und flüchteten.

Zweiter Einbruch gleich hinterher

Schließlich brachen sie in ein zweites Haus ein, entwendeten dort ein Fahrzeug und ergriffen damit die Flucht. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung an der sich mehrere Polizeistreifen sowie der Hubschrauber beteiligten, konnten die beiden Tatverdächtigen gestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde einer der beiden festgenommen und am Nachmittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Beim zweiten Tatverdächtigen handelte es sich um einen Minderjährigen. Es wurde eine Jugendschutzmeldung erstellt und der Minderjährige wurde auf Anordnung des zuständigen Jugendrichters in einer geschlossenen Haftanstalt untergebracht.