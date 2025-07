Region: Rettungseinsatz mit Drehleiter – Rettungshubschrauber transportiert verletzte Person

IDAR-OBERSTEIN. Am Mittwoch, den 30.7.2025, gegen 20.15 Uhr, kam es in der Straße Heidensteil in Idar-Oberstein zu einem größeren Rettungseinsatz. Für den Einsatz der Drehleiter musste die Straße Heidensteil kurzzeitig gesperrt werden.

Neben der Polizeiinspektion Idar-Oberstein befanden sich Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Eine verletzte Person musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)