Erfolgreiche Gesellenprüfung: Kfz-Innung beglückwünscht sieben neue Kfz-Mechatroniker

BITBURG – Sechs Kfz-Mechatroniker Fachrichtung Personenkraftwagen und einer für Nutzfahrzeuge sind die glücklichen Sieben, die sich seit Anfang Juli nun Gesellen nennen dürfen.

Sie haben erfolgreich ihre Abschlussprüfung gemeistert. Vom Bitburger Gesellenprüfungsauschuss der Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg gratulierten der Vorsitzende Patrick Dichter und die weiteren Prüfer Hubert Metz, Daniel Neises, Dirk Gerards sowie Prüferin Christina Krämer. Die Überreichung der Prüfungsbescheinigung erfolgte in der Lehrwerkstatt an der Theobald-Simon-Schule in Bitburg. Die Prüfungszeugnisse, von vielen auch noch Gesellenbrief genannt, werden am 19. August im Rahmen der großen Lossprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region in Bitburg überreicht.

Derzeit befinden sich über 170 Kfz-Mechatroniker im Gebiet der Innung in Ausbildung. Der Beruf des Kfz-Mechatronikers gehört weiterhin zu den beliebtesten handwerklichen Ausbildungsberufen.

Infos zur Ausbildung gibt es bei der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück Region, der Geschäftsstelle der Innungen, auf www.karriere-handwerk.net und bei www.autoberufe.de sowie auf www.wasmitautos.com.