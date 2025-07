Trier: Sperrungen in der Christophstraße und Alten Zurmaiener Straße

TRIER – Wie die Stadt Trier mitteilt, setzt sich die Reihe der Straßensanierungen in den Sommerferien in einem Teilstück des Alleenrings fort: In der Christophstraße wird ab Mittwoch, 30. Juli, die Fahrbahn instandgesetzt, wobei jeweils eine Fahrspur und der Parkstreifen gesperrt sind. In der Alten Zurmaiener Straße dauert die Gehwegsanierung an.

Die Arbeiten in der Christophstraße beginnen auf der Umweltspur entlang der Häuserfront. Die Ein- und Ausfahrt aus der Kochstraße und der Deworastraße in die Christophstraße ist während dieser Phase nicht möglich. Die Zufahrt erfolgt über eine Umleitung entlang der Sichelstraße, wobei die Einbahnregelung zwischen den Einmündungen Koch- und Deworastraße aufgehoben wird. Die Grundstücke in der Christophstraße (Hausnummer 7 bis 22) sind in dieser Phase nur fußläufig zu erreichen.

Voraussichtlich ab Freitag, 8. August, wechselt das Baufeld auf die Fahrspur entlang der Allee. Die Sperrung der Einmündungen Dewora- und Kochstraße wird aufgehoben, auch die Hausnummern 7 bis 22 können wieder mit dem Pkw angefahren werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 15. August.

In der Alten Zurmaiener Straße haben sich die Bauarbeiten zur Gehwegsanierung aufgrund der zahlreichen Regenfälle verzögert und dauern nun voraussichtlich bis zum 5. August. Bis dahin ist der Abschnitt zwischen Remigius- und Lindenstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Trier-Nord ausgewiesen. Die Grundstücke sind nur fußläufig erreichbar.