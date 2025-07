A.R.T. Kinderflohmarkt am 23. August: Stöbern, staunen, schenken

TRIER. Am Samstag, den 23. August 2025, verwandelt sich das Gelände des A.R.T. Kundenzentrums in Trier (Metternichstraße 33) in ein buntes Paradies für kleine und große Schatzsucher. Von 10 bis 15 Uhr lädt der beliebte Kinderflohmarkt des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) zu einem ganz besonderen Tag ein – mit allem, was das Familienherz höherschlagen lässt!

An 150 liebevoll gestalteten Ständen bieten Familien eine Fülle an gut erhaltenem Spielzeug und Kinderkleidung an. Ob knuddeliger Teddy, flottes Laufrad oder das lang gesuchte Lieblingsbuch – hier findet jeder etwas, das Freude macht. Und das in einer familiären, entspannten Atmosphäre, in der es nicht ums Schnäppchenjagen, sondern ums nachhaltige Weitergeben geht.

Nachhaltig handeln – mit Herz und Sinn



Der A.R.T. setzt mit dem Flohmarkt ein starkes Zeichen für Abfallvermeidung und Ressourcenschonung. Ein besonderes Highlight: Nicht verkaufte Gegenstände können gespendet werden. Spielzeuge gehen an die Dekra Toy Company, die sie liebevoll aufbereitet und über Umsonstkaufhäuser an Familien weitergibt. Kleidung wird über die Malteser in Waisenheime im Ausland gebracht – so wird jedes nicht verkaufte Teil vielleicht noch ein ganz besonderer Schatz für ein anderes Kind.

Ein Tag voller Freude – für Besucher jeden Alters



Die Standplätze sind bereits restlos ausverkauft – ein sicheres Zeichen für das breite Angebot, das die Besucher erwartet. Zwischen Stöbern und Entdecken können sich Familien mit leckeren Snacks und Getränken zu familienfreundlichen Preisen stärken.

Die Anreise ist dabei ganz einfach: Da es keine Parkplätze direkt am Gelände gibt, wird empfohlen, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn zu kommen. Die Haltestellen „Dasbachstraße Süd“ und „Trier-Nord, Nells Park“ bieten eine bequeme Anbindung – Letztere führt sogar durch den idyllischen Nells Park direkt zum Veranstaltungsort.

Also: Kalender zücken, Termin eintragen und mitfreuen!



Der A.R.T. Kinderflohmarkt ist nicht nur eine tolle Gelegenheit, nachhaltig einzukaufen, sondern auch ein liebevoll gestaltetes Familienevent mit Herz – ein echter Höhepunkt im Trierer Sommer!

Ob Spielzeug oder Kleidung – beim A.R.T. Kinderflohmarkt findet jedes Fundstück ein neues Zuhause.