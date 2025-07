Drohung mit Schlagstock und Messer: Überfälle und Diebstähle in Luxemburg

GREVENMACHER. Die Police Grand-Ducle mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sowie zwei Überfälle mit Drohungen im Großherzogtum in den zurückliegenden Tagen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet. So wurden bspw. am späten Abend des 28.7.2025 zwei Personen gemeldet, die sich Zugang zu zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in Remerschen verschafft hatten und anschließend flüchteten. Eine Fahndung verlief negativ. Ersten Informationen nach wurden u.a. Bargeld und eine Tasche entwendet.

Am gleichen Abend wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Route de Peppange in Bettembourg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bislang unbekannte Täter ein Fenster einschlugen und einen Rucksack entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am späten Nachmittag des 27.7.2025 wurde der Police Grand-Ducale ein Überfall auf der Place du Marché aux Bestiaux in Grevenmacher gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurden beide Opfer von drei Jugendlichen angesprochen und aufgefordert ihre Mobiltelefone auszuhändigen.

Danach ergriffen die drei Täter die Flucht. Eine später eingeleitete Fahndung verlief positiv und zwei der drei mutmaßlichen Täter konnten gestellt werden. Das Diebesgut wurde den Besitzern zurückerstattet und Protokoll wurde erstellt.

Am Freitag, den 25.7.2025, gegen 11.00 Uhr, kam es auf dem Spazierweg nahe des „Kuerbuttek“ in Pétange (unweit des “Centre Sportif Bim Diederich“) zu einem Überfall. Die beiden Täter, männlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt, bedrohten das Opfer mit einem Schlagstock und einem Messer, entwendeten seine Armbanduhr und flüchteten schließlich in zwei verschiedene Richtungen. Einer der beiden Täter flüchtete in Richtung Kreisverkehr „Op der Millen / Wax“, der andere Täter flüchtete in Richtung Sporthalle.

Laut dem Opfer sei kurz vor dem Überfall ein Mann mit seinem Hund an ihm vorbeigegangen und zwei Personen mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren. Diese Personen, sowie sonstige Zeugen, die über zweckdienliche Informationen zum Vorfall verfügen, gebeten sich bei der Polizeidienststelle Käerjeng/Péiteng unter der Telefonnummer (+352) 244 56 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)