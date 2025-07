Hilfe in schwierigen Lebenslagen: Lebensberatung Hermeskeil legt Jahresbericht vor

HERMESKEIL. Wer in problematischen Lebenssituationen Unterstützung sucht, findet sie bei den Lebensberatungsstellen (LB) des Bistums Trier. Die 1993 gegründete LB Hermeskeil hat jüngst ihren Jahresbericht 2024 vorgelegt. Demzufolge nahmen im vergangenen Jahr 920 Kinder, Jugendliche und Erwachsene das kostenlose Beratungsangebot in Anspruch. Weitere 452 Menschen nutzten die Zusatzangebote.

Der Großteil der Beratungen (knapp 82 %) erfolgte von Angesicht zu Angesicht. Das achtköpfige multiprofessionelle Team der LB, bestehend aus Psychologinnen und Psychologen, Sozialpädagoginnen und -pädagogen, und einer Verwaltungsangestellten, bietet daneben auch Telefon-, Video- und Onlineberatung an. Die häufigsten Beratungsanlässe bei Erwachsenen waren eine dysfunktionale Interaktion oder Kommunikation, gefolgt von der Bewältigung einer Trennung. Auf Platz drei und vier finden sich Belastungen durch kritische Lebensereignisse sowie beziehungsrelevante Schicksale und Krankheiten. Die wichtigsten Themen bei Kindern und Jugendlichen waren emotionale Belastung aufgrund Scheidung oder Trennung der Eltern, Partnerschaftskonflikte der Eltern, psychische Erkrankung eines Elternteils und Probleme, die aus inkonsequentem Erziehungsverhalten entstehen.

Ergänzend zur Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung bietet die LB Hermeskeil in Kooperation mit anderen Akteuren Zusatzangebote an wie etwa eine monatliche Außensprechstunde in Waldrach und Schweich, Beratung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertagesstätten im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit, Elternspaziergänge und -workshops, eine digitale Sprechstunde für Fragen rund ums Baby sowie Workshops für Kinder mit dem Schwerpunkt Resilienz.

Die Kosten der LB Hermeskeil beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 336.000 Euro, von denen das Bistum Trier als Träger den Großteil (45,5,7 %) übernahm. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligte sich mit 18,8 %, die restlichen 35,7 % stammen aus Kommunalmitteln. Insgesamt hat das Bistum Trier im vergangenen Jahr rund 3,31 Mio. Euro für seine 20 Lebensberatungsstellen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgewendet.

Seit 2023 arbeiten die Lebensberatungsstellen Hermeskeil, Saarburg und Trier zusammen unter der gemeinsamen Leitung von Melanie Backes und Tobias Gschwendner. Durch die standortübergreifende Vernetzung können die LB-Stellen ihr Angebot gezielt auf die Bedürfnisse der Ratsuchenden ausrichten. Weitere Informationen gibt es auf https://www.hermeskeil.lebensberatung.info/start/. (Quelle: Bischöfliches Generalvikariat Trier)