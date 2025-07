Engpass durch Leitungsarbeiten in Trier-Quint – Fahrspur wird gesperrt

TRIER. Wegen Leitungsarbeiten kommt es ab Montag, 4. August, bis einschließlich Freitag, 15. August 2025, im Kreuzungsbereich Koblenzer Straße/Taubenbergstraße zu einem Engpass. Im Zuge der Arbeiten wird die Fahrspur aus Quint in Richtung Ehrang gesperrt.

Verkehrsteilnehmer werden über die B53 umgeleitet. Aus Ehrang kommend ist die Einfahrt in die Taubenbergstraße wie gewohnt möglich. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Die Busse der Linien 8 und 87 aus Quint in Richtung Innenstadt beginnen ab der Haltestelle Schwarzer Weg und fahren die gewohnte Route in die Innenstadt. Aus Schweich kommend fahren die Busse der Linien 8 und 87 ab der Haltestelle Issel Sägewerk/Kiesgrube eine Umleitung über die B53 bis zur Haltestelle Schwarzer Weg und weiter nach Plan. Die Haltestellen Taubenberg und Seiferstraße in Richtung Innenstadt sind während der Sperrung aufgehoben und an die Haltestelle Schwarzer Weg verlegt.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantwortet das Team im Stadtbus-Center an der Trevirispassage telefonisch unter 0651/717-273. (Quelle: SWT)