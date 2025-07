Risse an Feuerwehrhaus Lieser – THW sichert Gebäude

LIESER – Am Feuerwehrhaus in Lieser an der Mosel wurden Risse festgestellt, die zu umgehenden Sicherungsmaßnahmen geführt haben. Nach Meldung der Risse durch Feuerwehrleute wurde die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues informiert.

Gebäude vorsorglich gesperrt und abgestützt

Am Montag besichtigten Mitarbeiter der Verwaltung das Gebäude und sperrten es vorsorglich. Laut einem Sprecher der Verbandsgemeinde handelt es sich bei den Rissen um Setzungsrisse, die durch Bewegungen im Boden entstehen. Am Dienstag empfahl ein hinzugezogener Statiker, das Feuerwehrhaus zusätzlich abzustützen. Diese Maßnahme wurde am Mittwochabend vom Technischen Hilfswerk (THW) mit einem Holzverbau umgesetzt, wobei massive Holzbalken das Gebäude nun von beiden Seiten stützen.

Ursache unklar, Feuerwehr voll einsatzfähig

Die Ursache für die Setzungsrisse am Gebäude, das 1991 erbaut wurde und frei steht, ist bislang unklar. Die umliegenden Wohnhäuser sind laut Verbandsgemeinde nicht betroffen. Die Feuerwehr Lieser ist mit ihren drei Einsatzfahrzeugen vorübergehend in den Bauhof der Gemeinde umgezogen. Trotz des Umzugs bleibt die Feuerwehr voll einsatzfähig, wie der Sprecher der Verbandsgemeinde versicherte. Ein Prüfstatiker erstellt aktuell einen Bericht, der Aufschluss darüber geben soll, ob und wie das Feuerwehrhaus in Zukunft weiter genutzt werden kann.