FCK-Trainer über Testspiel gegen AS Rom: „Geschenk für die Fans“

KAISERSLAUTERN. Mit einem Jubiläumsspiel gegen den neunfachen italienischen Meister AS Rom begeht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den Höhepunkt der Feierlichkeiten seines 125-jährigen Bestehens. Für den FCK, der in der Partie am Samstag (18.00 Uhr/SWR) in einem Sondertrikot auflaufen wird, ist es der letzte Test vor dem Start der neuen Saison.

Diese beginnt für die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht am 3. August mit einem Auswärtsspiel bei Hannover 96. Bei dem 51 Jahre alten Fußball-Lehrer ist die Vorfreude auf den Vergleich mit dem Europa-League-Teilnehmer im heimischen Fritz-Walter-Stadion groß. «Das Spiel ist etwas ganz Besonderes. Für uns ist es eine Möglichkeit, uns auf extrem hohem Niveau zu testen. Auch für die Fans ist es ein echtes Geschenk. Ich hoffe, wir können ihnen nicht nur einen besonderen Tag, sondern auch ein sehenswertes Spiel bieten», sagte Lieberknecht.

Dass sich die Gäste aus der italienischen Hauptstadt am Anfang ihrer Saisonvorbereitung befinden, sein Team aber schon am Ende, sei für ihn kein besonderer Faktor. «Die Roma hat eine Champions-League-Mannschaft, da spielt der Stand der Vorbereitung eigentlich keine Rolle. Sie werden sich hier sicher gut präsentieren wollen», prophezeite Lieberknecht. (Quelle: dpa)