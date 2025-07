Luxemburg: Trunkenheitsfahrten, Diebstähle aus Fahrzeugen, Raubüberfall

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag sowie die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten sowie Diebstähle aus Fahrzeugen und einen Raubüberfall an einer Tankstelle.

So wurde in der Nacht zum heutigen Sonntag, 20.7.2025, ein alkoholisierter Fahrer gemeldet, der mit hoher Geschwindigkeit auf einem Parkplatz in Foetz fuhr. Der Fahrer konnte von den Beamten unweit entfernt angetroffen werden. Bei der Kontrolle wies er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf und verhielt sich unkooperativ. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Kontrolle in den Arrest gebracht. Protokoll wurde erstellt.

Am frühen Morgen des 20.7.2025 stoppte eine Polizeistreife sodann einen Fahrer in der Oberstadt, da dieser aufgrund seiner Fahrweise beinahe einen Unfall verursacht hatte. Der Alkoholtest bei diesem verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ebenfalls am 20.7.2025, gegen 3.30 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf ein Fahrzeug in Bascharage aufmerksam, welches mit überhöhter Geschwindigkeit vom Kreisverkehr Biff in Richtung Zentrum fuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin von den Beamten gestoppt. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So wurde zum Beispiel am Nachmittag des 19.7.2025 ein Mann in der Route de Mondorf in Bettembourg gemeldet, der an Fahrzeugtüren klinken würde. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den Tatverdächtigen antreffen. Bei diesem konnte mutmaßliches Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde Protokoll erstellt.

Ein weiterer Diebstahl wurde auf dem Boulevard Emmanuel Servais in Luxembourg-Limpertsberg gemeldet, bei dem bislang unbekannte Täter sich durch Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Inneren eines Fahrzeuges verschafften. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des 19.7.2025 wurde ferner eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Luxembourg-Stadt gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte mehrere Personen antreffen. Erste Untersuchungen ergaben, dass es sich um einen Überfall handelte, bei dem das Opfer eine Kette mittels Gewalt vom Hals entwendet bekam. Einer der beiden Täter konnte von Passanten an der Flucht gehindert werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Morgen des 20.7.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)