Saarland: Langfinger wollen große Menge Kupferkabel stehlen – Einbruch bei Stahlkonzern

VÖLKLINGEN. Am Freitag, den 18.7.2025, brachen zwei Täter um 21.00 Uhr bei einem großen Stahlkonzern in Völklingen ein. Sie begaben sich über einen Zaun auf das Werksgelände und legten dort eine große Menge Kupferkabel zum späteren Abtransport bereit.

Was die Täter nicht bemerkten: Durch verdeckte Kameras wurde ein stiller Alarm ausgelöst. So gelang es dem Werksschutz einen Täter auf frischer Tat festzunehmen. Der andere Täter flüchtete sich in die Saar, schwamm zum anderen Ufer und fuhr mit einem PKW davon. Es gelang jedoch, auch diesen „Freischwimmer“ zu identifizieren. Der festgenommene Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder laufen gelassen. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falles von Diebstahl. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)