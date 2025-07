Schläge, Tritte, möglicherweise Messer: Jugendliche attackieren Mann an Bahnhof im Saarland

SAARLOUIS. Am frühen Sonntagmorgen, 20.7.2025 kam es gegen 5.45 Uhr am

Bahnhof in Saarlouis zu einer Schlägerei zwischen einer Gruppe Jugendlicher und

einem Erwachsenen. Ein unbeteiligter Zeuge hatte beobachtet, wie die

Jugendgruppe einen Streit mit einem Mann gehabt habe, der in eine Schlägerei

ausgeartet sei.

Hierbei sei es zu Schlägen und Tritten aus der Gruppe gekommen, möglicherweise sei auch ein Messer involviert gewesen. Der Mann wiederum habe sich möglicherweise mit einem Schlagstock zur Wehr gesetzt. Nachdem eine große Anzahl an Polizeibeamten der Polizeiinspektion Saarlouis vor Ort eintraf, wurden alle Personen fixiert und zur Durchführung der Sachverhaltsaufnahme und Identitätsfeststellung zur Polizeiinspektion Saarlouis verbracht.

Es wurde ein kleines Messer gefunden und sichergestellt. Weitere Waffen oder gefährliche Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand bzw. gab dies niemand zu. Die Personen wurden anschließend getrennt voneinander von der Dienststelle entlassen, teilweise ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Alle Beteiligten erwartet ein Strafverfahren. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)