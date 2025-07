PKW knallt in Traktor: Zwei Verletzte zwischen Wiltingen und Kanzem

WILTINGEN/KANZEM. Am Freitag, den 18.7.2025, ereignete sich gegen 6.30 Uhr auf der K147 zwischen Wiltingen und Kanzem ein Verkehrsunfall zwischen einem Weinbergtraktor und einem PKW. Durch den Unfall wurden zwei Personen verletzt.

Der in Richtung Kanzem fahrende Traktor bog nach links in einen Feld- und Wirtschaftsweg ein. Gleichzeitig wollte ein in gleicher Richtung fahrender PKW-Fahrer den Traktor überholen. Der PKW stieß frontal mit der linken Fahrzeugseite des Traktors zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Traktor auf die Seite.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K147 vollgesperrt. Im Einsatz waren neben der Polizei Saarburg die Straßenmeisterei Saarburg, die Freiwilligen Feuerwehren Wiltingen und Kanzem sowie der Rettungsdienst. (Quelle: Polizeidirektion Trier)