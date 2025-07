Prämierung in Bekond: Spitzen-Viez aus der Moselregion ausgezeichnet

BEKOND. In den Räumlichkeiten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Bekond wurden am 16. Juli 2025 insgesamt 42 herausragende Viez-Produkte aus der Moselregion ausgezeichnet. Die Prämierung fand in Kooperation mit der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz statt und unterstrich einmal mehr die hohe handwerkliche Qualität und regionale Bedeutung des Kultgetränks Viez.

Ursprünglich sollte Ökonomierat Michael Horper, Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, die Gäste begrüßen – krankheitsbedingt musste er jedoch kurzfristig absagen. Landrat Andreas Hackethal, Vorsitzender der Regionalinitiative „Faszination Mosel“, übernahm die Begrüßung und übermittelte die besten Genesungswünsche. Vor voll besetztem Saal – darunter zahlreiche Viezerzeugerinnen und -erzeuger, die amtierende Viezkönigin Stéphanie I., Vertreter der Viezbruderschaft Trier, Mitglieder der Verkostungsjury, Weinbaupräsident Walter Clüsserath, Beigeordneter Andreas Hoffmann aus Perl sowie Hildegard Runkel von der Landwirtschaftskammer – hob Hackethal die besondere Bedeutung der Prämierung hervor.

„Die Viezprämierung hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem festen Bestandteil im kulinarischen Kalender der Moselregion entwickelt“, so Hackethal. Was 2021 mit Unterstützung durch LEADER-Mittel als vielversprechender Impuls begann, habe sich zu einer etablierten Qualitätsauszeichnung mit eigenem Label entwickelt. „Von 51 eingereichten Produkten wurden 42 prämiert – das spricht für die überragende Qualität und das Engagement unserer Viezerzeugerinnen und -erzeuger“, betonte der Landrat. Der Viez sei weit mehr als ein Getränk: Er stehe für regionale Identität, naturnahe Bewirtschaftung und die Bewahrung wertvoller Streuobstwiesen. „Ich bin dankbar, dass wir neben dem Wein ein weiteres authentisches Produkt in der Moselregion haben, mit dem wir in die Welt gehen und angeben können“, sagte Hackethal mit einem Augenzwinkern. Auch die Aufnahme des Viezes in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes sei ein wichtiges Zeichen – das mit Urkunde und Plakette nun sichtbar auf der Flasche werde. „Ein Markenzeichen, das Orientierung und Vertrauen schafft.“

Nach einem Grußwort der Viezkönigin Stéphanie I. folgte ein Impulsvortrag von Hildegard Runkel (Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Referat Einkommensalternativen). Sie stellte den Viez als Kulturgut mit großer regionaler Bedeutung vor. „Viez ist ein Produkt mit Geschichte – gewachsen über Generationen, mit einem Gesicht, kurzen Wegen und viel Vertrauen. Das schafft Identität, Qualität und Heimat“, so Runkel. Gleichzeitig sei der Viez ein starkes Beispiel für Wertschöpfung vor Ort, Umwelt- und Klimaschutz sowie soziale Verantwortung. Auch für den Tourismus biete der Viez Potenzial: Geschmack als Botschafter, wie etwa bei buchbaren Viez-Käse-Erlebnissen, regionalen Spezialitäten wie Viezkuchen oder kreativen Cocktails à la „Aperol Spitz“.

Darüber hinaus zeigte Runkel Perspektiven der Einkommensberatung der Landwirtschaftskammer auf – von der betriebswirtschaftlichen Begleitung über Preisgestaltung mit Selbstbewusstsein, Markenbildung und innovative Vermarktung bis hin zur Nutzung von KI als Ideengeber. Ihr Fazit: „Genuss sichern durch wirtschaftliches Denken – Heimat auch morgen noch schmecken.“

Der feierliche Höhepunkt war die Übergabe der neu gestalteten Urkunden an die ausgezeichneten Viezerzeuger – überreicht von Weinbaupräsident Walter Clüsserath und Viezkönigin Stéphanie I. Bei der anschließenden Verkostung der prämierten Vieze und traditionellem Speckkuchen nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch und zur gemeinsamen Würdigung der Spitzenprodukte.

Die ausgezeichneten Betriebe und Produkte waren zuvor in einer Blindverkostung von einer fachkundigen Jury – bestehend aus Jutta Schneider, Dr. Jürgen Lorenz, Philipp Goßler, Matthias Faß, Rudi Müller, Rainer Struckmeier und Sven Zerwas – ausgewählt worden.

Mit dieser Veranstaltung wurde einmal mehr ein starkes Zeichen für die Zukunft des Viezes, den Erhalt traditioneller Anbauformen und die Bedeutung regionaler Produkte gesetzt – ein echtes Aushängeschild der Genussregion Mosel.

VIEZE DER SPITZENKLASSE:

Landkreis Mayen-Koblenz

– Hasdenteufel, Josef, Hatzenport: Apfelwein-herb (im Holzfass ausgebaut)

Landkreis Bernkastel-Wittlich

– Berg, Stephan, Wittlich: Burscha Viez von der Streuobstwiese

– Braband, Patrick, Rivenich: Viez

– Klein, Günter, Burgen: Apfelwein-Viez

– Klosterladen Himmerod, Großlittgen: Abtei Himmerod Viez

– Viezbrüder, Wittlich-Wengerohr: Rouhrer Viezbrüder

– Viezwerk (Anja Bernhard), Sehlem: Landviez mild

– Viezwerk (Anja Bernhard), Sehlem: Landviez herb

– Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: MyViez Cider

– Weinküferei Benzmüller GmbH, Mülheim: Benzmüller Viez feinherb

Landkreis Trier-Saarburg

– Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez-Secco

– Blau, Johannes, Pellingen: Pellinger Viez Secco

– Bohrshof (Alexander Bohr), Welschbillig: Viez vom Bohrshof naturtrüb vom Fass

– Bohrshof (Alexander Bohr), Welschbillig: Viez vom Bohrshof

– Brand, Uwe, Thomm: Viez/Apfelwein

– Conrad, Marc, Welschbillig: Welschbilliger Viez

– Die Viezgarage GbR (Jochen Hüther & Stephan Wollscheid), Reinsfeld: Feiner Hochwald Viez Reinsfelder Felsenkopf

– Die Viezgarage GbR (Jochen Hüther & Stephan Wollscheid), Reinsfeld: Feiner Hochwald Viez Reinsfelder Fuchseich

– Die Viezgarage GbR (Jochen Hüther & Stephan Wollscheid), Reinsfeld: Feiner Hochwald Viez Reinsfelder Bocksberg

– Dostert, Albert, Nittel: Bloen Viez

– Hunsicker, Armin, Fisch: Apfel-Quitten-Secco

– Hunsicker, Armin, Fisch: Viez Sekt

– Komes, Kevin, Tawern: Tawerner Viez

– Krista, Jonas, Nittel: Viez Cuvee

– Lampadener Viezjungen GbR, Lampaden: Viez-Apfelwein

– Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez „Apfelwein“

– Lutz, Roland, Fisch: Fischer Viez „Cuvee“ Äpfel und Birnen

– Lutz, Roland, Fisch: Fischer Apfelkick Apfelperlwein

– Müller, Rudi, Pluwig: Viez Apfelwein, Remo/Rewena

– Müller, Rudi, Pluwig: Viez Apfelwein, Boskoop / Sparmanns

– Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez Cider/Secco

– Plunien, Max, Wincheringen: Wincheringer Viez

– Plunien, Max, Wincheringen: Winchering-Viez Erbachhof Sortenrein

– Scheuer, Christian, Tawern: Viez Apfelwein aus Tawern

– Viezimperium (Thorsten Koch), Lampaden/Obersehr: Viez

– Weingut Zusammenfluss, Konz: Apfelwein-Viez

– Wiltinger Viez e.V., Wiltingen: Wiltinger Viez Cider 2023

– Wiltinger Viez e.V., Wiltingen: Wiltinger Viez 2024

Stadt Trier

– Wahlen, Herbert, Trier: Trierer Viez Apfelwein, L-2025-1

– Wahlen, Herbert, Trier: Trierer Viez Apfelwein, L-2025-2

Gemeinde Perl

– Krista, Bernd, Perl-Münzingen: Viez Münzinger Glückfeld

Eifelkreis Bitburg-Prüm

– Stark, Thorsten, Trimport: Trimporter Viez (Quelle: Regionalinitiative „Faszination Mosel“)