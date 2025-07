++ Region: Auf Regen und Gewitter folgt ein sonniges Wochenende ++

Nach Regen und Gewittern können sich Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland über Auflockerungen freuen. Am Wochenende wird es sonnig - doch die gute Wetterlage hält nicht an.

MAINZ. Gewitter, Regen, Sturmböen und Hagel sollen am Mittwoch noch möglich sein – dann lockert das Sommerwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland wohl endlich auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen wieder viel Sonne und Temperaturen bis 32 Grad. Außerdem bleibt es wohl trocken, erst am Wochenende sollen Schauer und Gewitter in die Region zurückkehren.

Am Mittwoch rechnen die Experten bei maximal 24 Grad noch mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Schon zum Abend soll die Gewittergefahr dann aber abschwächen, es soll zu größeren Auflockerungen kommen.

Wetterumschwung am Wochenende

Der Donnerstag wird laut DWD heiter bis wolkig, der Regen bleibt meist aus, die Temperaturen steigen – auf bis zu 27 Grad. Am Freitag sollen dann bis zu 30 Grad erreicht werden, neben ein paar Wolken erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein.

Auch der Samstag wird bei maximal 32 Grad noch sonnig, ab dem Nachmittag werden Gewitter dann aber wieder immer wahrscheinlicher. Spätestens in der Nacht zum Sonntag sollen Schauer und Gewitter dann wieder einsetzen – und zum Teil Starkregen mit sich bringen. (Quelle: dpa)