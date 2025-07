Kontrolle bei Bitburg: Drogen und Schlangenlinien mit 3,8 Promille!

BITBURG – In der Nacht vom 5. auf den heutigen Sonntag, 6. Juli 2025, führte die Polizeiinspektion Bitburg umfassende Verkehrskontrollen in ihrem Dienstgebiet durch.

Im Mittelpunkt der Maßnahmen stand die Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu minimieren.

Auffälligkeiten bei Drogen- und Alkoholtests

Die Kontrollen führten zu mehreren signifikanten Feststellungen. Bereits um 23:21 Uhr wurde in Echternacherbrück ein 18-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert, bei dem die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bemerkten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Zur weiteren Abklärung und Beweissicherung wurde der junge Mann anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Bitburg gebracht.

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt

Nur eine Stunde später, um 00:21 Uhr, geriet ein 26-jähriger Fahrzeugführer in die Kontrollstelle. Bei der Überprüfung konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,76 Promille. In beiden Fällen wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, um die rechtlichen Konsequenzen zu ziehen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Neuerburg

Die Nacht hielt weitere Herausforderungen bereit. Um 03:40 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Bitburg Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Neuerburg. Ein Fahrzeugführer, der sich auf dem Heimweg befand, kollidierte aufgrund seiner Alkoholisierung mit einer Verkehrsinsel. Sowohl das dort befestigte Verkehrsschild als auch der Pkw wurden bei dem Aufprall stark beschädigt. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille.

Besonders hohe Alkoholisierung in Bitburg festgestellt

Ein weiterer bemerkenswerter Vorfall ereignete sich um 04:04 Uhr in der Saarstraße in Bitburg. Ein Pkw wurde nach einer Meldung über Schlangenlinien fahrende Bewegung kontrolliert. Auch hier stand die Fahrzeugführerin deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei der 36-jährigen Frau wurde vor Ort eine Atemalkoholkonzentration von 3,73 Promille gemessen. Neben den angeordneten Blutentnahmen wurden in den Fällen der beiden letztgenannten Fahrer die Führerscheine zum Zweck der vorläufigen Entziehung sichergestellt.