Sechs neue Fachkräfte für den Schönfelderhof – Examen mit Bravour bestanden

ZEMMER. Große Freude bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof: Sechs Auszubildende der Heilerziehungspflege haben ihr Examen erfolgreich abgeschlossen und dürfen sich nun offiziell examinierte Heilerziehungspfleger und -pflegerinnen nennen.

Die sechs Absolventinnen und Absolventen – Andreas Kremer, Jule Heimfahrt, Julia Lieb, Ceylan Erdal, Björn Beine und Mara Meiers – durchliefen ihre dreijährige Ausbildung von 2022 bis 2025 bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof in Kooperation mit der BBS EHS Trier. In dieser Zeit konnten sie vielfältige Erfahrungen sammeln: Die Einsätze fanden in den unterschiedlichsten Bereichen statt – von Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) über Wohngruppen, Tagesstruktur bis hin zur ambulanten Betreuung oder Tagesstätte.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie jede*r Einzelne über die drei Jahre hinweg gewachsen ist – fachlich wie menschlich. Die Freude ist groß, dass wir sie nun als Kolleg*innen im Team behalten dürfen“, freut sich Praxisanleitung Barbara Mark.

Besonders erfreulich: Alle sechs Absolventinnen und Absolventen bleiben dem Schönfelderhof treu und setzen ihren beruflichen Weg in den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder fort. Sie sind zukünftig teilweise im Wohndorf, der WfbM und im ambulanten Bereich tätig.

„Der Schönfelderhof lebt von engagierten Menschen, die unsere Werte mittragen. Dass alle sechs Absolvent*innen bei uns bleiben, zeigt, wie stark die Verbundenheit mit unserer Einrichtung ist – und wie attraktiv Heilerziehungspflege bei uns gestaltet werden kann“, so Wohndorfleiter Julian Knauf.

Mit dem erfolgreichen Abschluss beginnt für die sechs jungen Fachkräfte ein neuer Lebensabschnitt – ohne Schulpflicht, aber mit viel Verantwortung und Perspektive. (Quelle: Barmherzige Brüder Schönfelderhof)