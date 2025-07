Region Trier: Arbeitslosigkeit steigt im Jahresvergleich – Menschen bleiben länger arbeitslos

TRIER. Die Arbeitslosigkeit ist im Juni leicht gestiegen. „Wir stellen fest, dass Menschen, die arbeitslos werden, länger arbeitslos bleiben“, so Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Ursache hierfür sind oft fehlende oder nicht passende Qualifikationen für die auf dem Arbeitsmarkt aktuell angebotenen Stellen.“

„Um die arbeitslosen Menschen fit zu machen für die immer noch hohe Nachfrage der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wurden die Qualifizierungen ausgebaut – zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent. Auch planen wir gemeinsam mit unseren Arbeitsmarktpartnern aktuell mit der ‚ZUKUNFTSTREFFER‘ eine große Job- und Weiterbildungsmesse. Die Messe findet am 5.9.2025 in der SWT-Arena Trier mit mehr als 100 Ausstellern und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm statt. Wir wollen gemeinsam zeigen, was wir heute und künftig in unserer Region an know how brauchen – ein Angebot, dass sich an alle Menschen richtet, die am Arbeitsmarkt unterwegs sind“, so Willems weiter.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier (Stadt Trier, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Landkreis Vulkaneifel, Landkreis Trier-Saarburg) im Juni 2025 gestiegen. 13.096 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 46 Personen mehr (0,4 Prozent) als im Mai und 545 Personen bzw. 4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,4 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,2 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5.984 Personen (56 Personen mehr als im Vormonat und 678 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 7.112 Arbeitslose registriert (10 Personen weniger als im Vormonat und 133 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 54 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.516 Personen arbeitslos. Davon kamen 914 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 2.467 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 857 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 831 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (118 mehr als im Vormonat und 183 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Gesundheits- und Sozialwesen, Baugewerbe. Aktuell befanden sich damit 4.913 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 199 (entspricht -2 Prozent) auf insgesamt 11.674.

15.729 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 338 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Die Regionen im Überblick

Stadt Trier

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Trier im Juni 2025 gestiegen. 4.551 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 14 Personen mehr (0,3 Prozent) als im Mai und 134 Personen bzw. 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 7,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 7,2 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.489 Personen (14 Personen mehr als im Vormonat und 73 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.062 Arbeitslose registriert (genauso viele Personen wie im Vormonat, aber 61 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 67 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 818 Personen arbeitslos. Davon kamen 261 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 812 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 242 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 251 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (48 mehr als im Vormonat und 11 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verarbeitendes Gewerbe, öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. Aktuell befanden sich damit 1.078 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 51 (entspricht 1 Prozent) auf insgesamt 4.994.

6.562 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 68 Personen mehr (1 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Juni 2025 gesunken. 2.461 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 1 Person weniger als im Mai, aber 167 Personen bzw. 7 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,8 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,5 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.341 Personen (1 Person mehr als im Vormonat und 303 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.120 Arbeitslose registriert (2 Personen weniger als im Vormonat und 136 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 512 Personen arbeitslos. Davon kamen 184 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 505 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 182 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 223 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (46 mehr als im Vormonat und 96 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gastgewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz. Aktuell befanden sich damit 1.223 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 177 (entspricht -8 Prozent) auf insgesamt 1.984.

2.720 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 295 Personen weniger (-10 Prozent) als vor einem Jahr.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit ist im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Juni 2025 gestiegen. 1.834 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 17 Personen mehr (1 Prozent) als im Mai und 142 Personen bzw. 8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 3,1 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 923 Personen (11 Personen mehr als im Vormonat und 197 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 911 Arbeitslose registriert (6 Personen mehr als im Vormonat, aber 55 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 411 Personen arbeitslos. Davon kamen 143 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 402 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 153 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 114 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (20 mehr als im Vormonat und 10 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 854 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 36 (entspricht -2 Prozent) auf insgesamt 1.608.

2.210 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 36 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Vulkaneifel

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Vulkaneifel im Juni 2025 gestiegen. 1.530 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 6 Personen mehr (0,4 Prozent) als im Mai und 82 Personen bzw. 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 4,5 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 4,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 761 Personen (14 Personen mehr als im Vormonat und 25 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 769 Arbeitslose registriert (8 Personen weniger als im Vormonat, aber 57 Personen mehr als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 50 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 232 Personen arbeitslos. Davon kamen 111 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 228 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 93 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 73 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (1 weniger als im Vormonat, aber 8 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen. Aktuell befanden sich damit 905 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 15 (entspricht -1 Prozent) auf insgesamt 1.039.

1.410 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 20 Personen weniger (-1 Prozent) als vor einem Jahr.

Landkreis Trier-Saarburg

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Trier-Saarburg im Juni 2025 gestiegen. 2.720 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 10 Personen mehr (0,4 Prozent) als im Mai und 20 Personen bzw. 1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,3 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,3 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 1.470 Personen (16 Personen mehr als im Vormonat und 80 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 1.250 Arbeitslose registriert (6 Personen weniger als im Vormonat und 60 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 46 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 543 Personen arbeitslos. Davon kamen 215 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit. 520 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 187 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 170 Stellen wurden im Juni neu gemeldet (5 mehr als im Vormonat und 58 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, Verarbeitendes Gewerbe, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen. Aktuell befanden sich damit 853 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 22 (entspricht -1 Prozent) auf insgesamt 2.049.

2.828 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 54 Personen weniger (-2 Prozent) als vor einem Jahr. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)