Wetterdienst warnt: Waldbrandgefahr wächst in Rheinland-Pfalz und Saarland

MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz und im Saarland steigt die Gefahr von Waldbränden. Am Dienstag werde verbreitet die höchste Warnstufe 5 erreicht, kündigte der Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach, Jörg Rakette, an.

Die Sonne scheint, der Regen bleibt aus: Der Höhepunkt der Hitzewelle mit Temperaturen zum Teil deutlich über 30 Grad wird für Mittwoch erwartet. Am Donnerstag soll eine Kaltfront Einzug halten und zum Teil Niederschläge mit sich bringen, sodass die Waldbrandgefahr voraussichtlich wieder sinken wird.

Über den Waldbrandgefahrenindex (WBI) des DWD sollen die verantwortlichen Landesbehörden die Gefahr einschätzen können und in die Lage versetzt werden, Warnungen herauszugeben. Die örtliche Einschätzung einer Waldbrandgefahr kann jedoch von der des DWD abweichen.

Trockenheit Voraussetzung für Waldbrandgefahr

Der WBI umfasst fünf Stufen – von 1 «sehr geringe Gefahr» bis 5 «sehr hohe Gefahr». Starker Wind, niedrige Luftfeuchte und starke Sonneneinstrahlung sind Faktoren, die den WBI nach oben treiben. Er wird für jedes Bundesland an unterschiedlichen Messstationen erhoben.

In Zeiten von Trockenheit kann eine Hitzewelle etwa mit heißen und trockenen Winden dazu beitragen, dass Brände innerhalb kürzester Zeit intensiver und größer werden und die Bekämpfung schwieriger wird. Bei Hitze trocknet die Vegetation schneller aus, und Bodenfeuchte geht schneller verloren.

Je nach klimatischen Bedingungen erhöhen Hitzewellen die Waldbrandgefahr zusätzlich – gerade in den Mittelmeerländern, zunehmend aber auch in Deutschland, wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt. Trockenheit ist dabei immer die Voraussetzung für die Waldbrandgefahr. (Quelle: dpa)