Ermittlungen nach Hoteleinsturz in Kröv: Wie arbeiten Statiker?

KRÖV/TRIER.Nach dem Hoteleinsturz in Kröv ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Statiker, der wegen eines Risses in dem Gebäude gerufen worden ist. Doch was genau machen Statiker eigentlich?

Was war passiert und wieso wird ermittelt?

In dem Hotel im Moselort Kröv war am 6. August 2024 spätabends ein komplettes Stockwerk in sich zusammengebrochen. Eine 64-jährige Frau und der 59 Jahre alte Hotelbetreiber starben. Sieben Menschen waren teils über Stunden in den Trümmern gefangen.

Der Einsturz hätte nach Einschätzung eines Sachverständigen durch fachgerechte statische Maßnahmen verhindert werden können, hatte die Staatsanwaltschaft Trier diese Woche mitgeteilt. Gegen den Statiker, der mit der Beurteilung der Risse in einer Wand beauftragt worden war, wird ermittelt.

Was macht ein Statiker oder eine Statikerin?

«Der Architekt macht, wie wir sagen, den Entwurf», erklärt Martin Hofmann, Vorsitzender der Vereinigung der Prüfingenieure für Baustatik in Rheinland-Pfalz. «Der denkt sich aus, wie das Haus oder Bauwerk aussehen soll.» Der Architekt brauche aber einen Statiker. «Ein etwas vornehmeres Wort wäre Tragwerksplaner. Das heißt, wir zählen zu den Fachingenieuren.»

Solche Fachingenieure gebe es auch für andere Gewerke, wie Heizung, Lüftung oder Sanitär. «Und die Bauingenieure kümmern sich um die Standsicherheit», sagt er. «Da Gott sei Dank so selten was passiert, merkt man nicht viel von dem, was wir so tun.»

Prüfstatiker oder auch Prüfingenieure sind laut Hofmann noch eine Untergruppe der Statiker. «Die Prüfingenieure, die werden von der obersten Bauaufsicht anerkannt», erklärt er. Sie prüften im baurechtlichen Verfahren etwa die Pläne.

Wann wird ein Haus überhaupt geprüft?

«Wenn ein neues Haus gebaut wird, muss man einen Bauantrag stellen. Und bei diesem Bauantrag muss man die Pläne der Architekten vorlegen und auch die Statik», sagt er. Bei bestimmten Gebäuden, also etwa größeren Häusern oder wenn es gewerblich genutzt werden solle, müsse auch eine geprüfte Statik vorgelegt werden. Wenn später etwas aufgestockt werde, brauche es meist auch eine neue Baugenehmigung – und eine neue Prüfung.

Finde der Prüfstatiker etwas, das korrigiert werden müsse, gebe es einen Prüfeintrag. «Das ist was ganz Normales», erklärt Hofmann. Dass ein Prüfingenieur etwas beanstandet habe, sage noch nicht viel aus. Wichtig sei, ob die Eintragungen auch umgesetzt würden.

Das Hotel in Kröv war laut Staatsanwaltschaft in den 1980er Jahren aufgestockt worden. Demnach sollen damals verschiedene Vorgaben des Prüfstatikers nicht beachtet worden sein.

Was bedeuten Risse in einem Haus?

In Kröv hatten sich irgendwann Risse gebildet, weswegen ein Statiker gerufen worden war. Laut einem Gutachten habe der Statiker keine fachgerechten Maßnahmen getroffen. Doch was bedeuten Risse in Gebäuden generell?

«Es gibt kein Gebäude ohne Risse», erklärt Hofmann. «Die Ingenieure sagen, ein Riss ist eine Fuge, die man vergessen hat.» Gebäude bewegten sich, das merke man etwa, wenn man auf dem Eiffelturm stehe. «Häufig sind diese Risse nur in der Tapete oder im Putz. Oder sie gehen eben tiefer durch das Mauerwerk durch», sagt der Prüfingenieur für Baustatik. Auch dann wisse man noch nicht, ob es ein statisches Problem sei.

Bei einer genaueren Untersuchung könne man etwa eine Bauteilöffnung machen, um zu schauen, wie die Konstruktion aussehe und was hinter der Verkleidung liege. «Wir haben natürlich unser Wissen und unsere Erfahrungen im Hintergrund und beurteilen den Riss, ob der kritisch, unkritisch ist», sagt er. «Aber es lässt sich nicht immer gleich mit dem ersten Hingucken sagen.»