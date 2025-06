Prozessbeginn in Trier: Auf Ehefrau nach Gottesdienst eingestochen

TRIER. Am 30. Juni 2025 beginnt vor dem 1. Schwurgericht des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen versuchten Mordes.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 30-jährigen Angeklagten zur Last, im Januar 2025 im Eifelkreis Bitburg-Prüm einen versuchten Mord in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung begangen zu haben. Nachdem es am Vorabend zur Trennung gekommen war, soll der Angeklagte seine Ehefrau nach dem Besuch eines Gottesdienstes überraschend von hinten angegriffen und in Tötungsabsicht mehrfach auf sie eingestochen haben. Der Angriff wurde durch das Einschreiten eines Zeugen beendet. Die Geschädigte überlebte schwer verletzt. (Quelle: Landgericht Trier)