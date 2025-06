Tausende Euro Schaden: Fahrräder vor Schwimmbad in Saarburg gestohlen

SAARBURG. Am 22.6.2025 kam es zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad in Saarburg zu einem Diebstahl von insgesamt vier Fahrrädern. In einem Fall wurden insgesamt drei Fahrräder einer Familie, die allesamt durch ein Vorhängeschloss miteinander verbunden und gesichert waren, durch einen unbekannten Täter entwendet.

Hierbei wurde das Schloss auf bisher unbekannte Art und Weise aufgebrochen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Zeugen/-innen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)