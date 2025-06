Hermeskeil: Spaghetti-Panne löst Feueralarm aus – 20 Feuerwehrleute rücken an!

HERMESKEIL. Ein vermeintlicher Wohnungsbrand in der Trierer Straße hat am heutigen Samstagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr Hermeskeil gesorgt. Gegen 12:15 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Trier den Löschzug aufgrund gemeldeten Rauchgeruchs in einem Wohngebäude – mit Verdacht auf Wohnungsbrand.

Vor Ort begaben sich die Einsatzkräfte unter Atemschutz zügig auf die Suche nach der Ursache. Auch das Gebäude wurde von außen gründlich kontrolliert, jedoch war zunächst kein Rauch oder Feuer zu sehen.

Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltfreien Zugang zu den Wohnungen durch Klingeln und Klopfen. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss wurden die Einsatzkräfte schließlich fündig: Auf dem Herd war ein Kochtopf mit Spaghetti angebrannt und hatte eine erhebliche Rauchentwicklung verursacht. Mehr Blaulicht-News aus der Region

Dank des schnellen und routinierten Einsatzes der Feuerwehr konnte ein Küchenbrand rechtzeitig verhindert werden. Eine Person, die sich zur Zeit des Vorfalls in der Wohnung aufhielt, wurde vorsorglich vom Notarzt des Deutschen Roten Kreuzes untersucht. Ob ein Transport ins Krankenhaus erfolgte, blieb zunächst unklar.

Der betroffene Kochtopf wurde ins Freie gebracht und abgelöscht. Die Wohnung sowie das gesamte Treppenhaus wurden mit Lüftern entraucht. Während des Einsatzes war die Trierer Straße kurzzeitig voll gesperrt, da auch eine Drehleiter vorsorglich in Stellung gebracht wurde.

Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hermeskeil im Einsatz, unterstützt vom DRK mit Notarzt und Rettungswagen sowie der Polizei Hermeskeil.