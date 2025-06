ADAC warnt vor Staus in Rheinland-Pfalz an Fronleichnam

KOBLENZ. An Fronleichnam und dem darauffolgenden Wochenende müssen sich Autofahrer in Rheinland-Pfalz auf volle Straßen einstellen.

Neben dem Feiertagsverkehr rechnet der ADAC auch mit vielen Reiserückkehrern aus den Pfingstferien. In Bayern und Baden-Württemberg enden diese am Wochenende. Daher sei in dieser Woche von Mittwochnachmittag bis Sonntagnachmittag mit viel Verkehr zu rechnen. Nur der Freitag – ein Brückentag – bleibe vermutlich vergleichsweise ruhig.

Autobahnen und Zufahrtsstraßen zu touristischen Zielen betroffen

Staus drohen in Rheinland-Pfalz laut dem ADAC in den Ballungsräumen der A3 sowie A61. Die A6 zwischen Mannheim und Saarbrücken sollte aufgrund einer Baustelle weiträumig umfahren werden. Zudem sei auf den Zufahrten zu beliebten Naherholungsgebieten in Rheinland-Pfalz wie etwa Mittelrheintal, Mosel, Eifel und Pfälzer Wald mit mehr Verkehr zu rechnen.

2024 zählte der Mittwoch vor Fronleichnam dem ADAC zufolge zu den zehn staureichsten Tagen des Jahres. Auch 2025 dürfte dieser Tag der verkehrsreichste der Woche werden.