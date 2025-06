TRIER: Pfefferspray-Attacke auf Peter-und-Paul-Messe – Polizei ermittelt nach Vorfall

TRIER. Am Samstag, den 7. Juni 2025, ereignete sich gegen 18:00 Uhr auf der Peter-und-Paul-Messe am Viehmarktplatz in Trier eine Auseinandersetzung, die zu einem Polizeieinsatz führte.

Ein bislang nicht näher beschriebener Beschuldigter griff dabei einen Geschädigten unvermittelt mit Pfefferspray an.

Angriff ohne Vorwarnung: Opfer erleidet Augenreizungen

Laut Zeugenaussagen sprühte der Beschuldigte dem Geschädigten das Reizgas ohne ersichtlichen Grund oder vorherige Auseinandersetzung gegen die linke Gesichtshälfte. Nach dem Angriff flüchtete der Täter zunächst in unbekannte Richtung. Dank der schnellen Reaktion und den präzisen Angaben unbeteiligter Zeugen konnte die eingesetzte Streife den mutmaßlichen Angreifer jedoch kurze Zeit später auf dem Viehmarktplatz identifizieren und antreffen.

Polizeiliche Maßnahmen eingeleitet: Geschädigter im Krankenhaus behandelt

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen vor Ort wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis für den Viehmarktplatz erteilt. Das Opfer des Angriffs klagte über brennende Schmerzen in beiden Augen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.