Scheibe eingeschlagen und zerkratzt: PKWs in Daun und Dreis-Brück demoliert

DAUN/DREIS-BRÜCK. Am 6.6.2025 im Zeitraum zwischen 10.00 und 17.15 Uhr wurde ein VW Golf, welcher im Kreuzbergweg in Daun abgestellt war, durch einen unbekannten Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Es konnten zwei Kratzer an der Beifahrerseite festgestellt werden.

Am selben Tag wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass in der Zeit vom 27.5.2025 und 6.6.2025 unbekannte Täter einen auf einem Mitfahrerparkplatz bei Dreis-Brück / Anschlussstelle Gerolstein abgestellten PKW beschädigt hätten. Durch die unbekannten Täter wurde die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und diverse Gegenstände aus und am PKW entwendet, u.a. das hintere Kennzeichen und der Schaltknauf.

Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)